Букмекеры оценили шансы «Спартака» обыграть «Сочи»

14 августа состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Сочи». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

Прогноз с коэффициентом 3.38 на матч «Спартак» — «Сочи».

Игра пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Победитель очной встречи выйдет на первое место в турнирной таблице.

Букмекеры считают фаворитами хозяев поля. Поставить на победу москвичей предлагается с коэффициентом 1.97. Успех сочинцев оценивается в 3.82. На ничью дают коэффициент 3.88.



Аналитики ждут от команд результативного футбола: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.38.

Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.63. Вероятность гола в каждом тайме оценена в 1.70.

Миранчук трогательно поблагодарил за поддержку после дебюта в «Торино».

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