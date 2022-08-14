«Пари НН» — «Ростов»: букмекеры назвали фаворита матча РПЛ

14 августа состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 17:30 мск.

Почему Карпин приведёт «Ростов» к победе над «Пари НН».

Игра состоится в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. «Пари НН» имеет в активе два очка, «Ростов» набрал восемь баллов.

Аналитики считают фаворитами гостей: поставить на победу ростовчан предлагается с коэффициентом 2.03. Успех нижегородцев оценён экспертами в 3.80. Ставки на ничью принимаются за 3.60.



Эксперты ожидаются, что матч РПЛ «Пари Нижний Новгород» — «Ростов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.14, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.50. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

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