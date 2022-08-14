«Монца» — «Торино»: результат матча Серии А, как сыграл Миранчук, какой счёт

«Монца» на стадионе «Комунале Бриантео» уступила «Торино» в матче первого тура чемпионата Италии.
Миранчук трогательно поблагодарил за поддержку после дебюта в «Торино».
На игре работала бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани. Клуб из Турина победил со счётом 2:1.
Первый гол на 43-й минуте забил российский полузащитник Алексей Миранчук, для которого это был дебют в новом клубе. Ранее «Торино» арендовал Миранчука у «Аталанты». Россиянину ассистировал парагвайский форвард Антонио Санабрия.
В перерыве вместо Миранчука на поле появился хорватский полузащитник Никола Влашич, известный в России по выступлениям за ЦСКА. Позже стало известно, что россиянин покинул поле из-за повреждения.
На 66-й минуте парагваец Санабрия удвоил преимущество гостей. В концовке «Монца» отыграла один мяч — отличился Дани Карвалью.
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