«Ноттингем Форест» — «Вест Хэм»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 2-го тура АПЛ сезона-2022/2023 «Ноттингем Форест» — «Вест Хэм».



Ставка: «Вест Хэм» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.70.



«Форест» по всем параметрам проиграл «Ньюкаслу» — к бесконечному напору «сорок» они оказались не готовы, и из всех 20 команд АПЛ позволили соперникам по первому туру больше всего вольностей на подходах к своей штрафной.

Виктор Гусев дал прогноз на матч «Спартак» — «Сочи».

Изменится ли что-то за неделю? «Вест Хэм» не такая реактивная команда, она не будет сломя голову нестись вперед, но свои моменты иметь будет после планомерного расшатывания обороны соперников.



«Молотобойцы» вполне пристойно смотрелись против «Ман Сити» до травмы Фабьянски. Ну а потом, спустя всего несколько минут, Ареола привез пенальти, пропустил и не спас при втором пропущенном мяче.



Думаю, что команда Мойеса должна здесь брать верх за счет более высокого класса. Кроме того, физически она готова отменно, и в играх с подобными соперниками это играет большую роль», — сказал Петросьян.

Бубнов разобрал победу «Зенита» над ЦСКА.



Соболев: в «Спартаке» от любви до ненависти — один шаг.



Хави требует новых трансферов от руководства «Барселоны».



Новичок «Краснодара» Баньяц рассказал, как изучает русский язык.



Матвей Сафонов ответил на слухи о переговорах с «Зенитом».



Скопинцев подтвердил интерес со стороны «Спартака».