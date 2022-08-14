«Оренбург» — «Торпедо»: ставка Константина Генича на игру РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Оренбург» — «Торпедо» Москва в 5-м туре Мир РПЛ сезона-2022/2023.
Ставка: «Оренбург» забьёт первым за 1.80.
«Встреча команд, которые хорошо знакомы друг с другом по выступлениям в ФНЛ в прошлом сезоне. Торпедовцы пока не могут одержать победу, в основном команда проигрывает. Довольствовались только ничейным результатом с «Крыльями» на выезде. Поговаривают, что в скором времени может быть смена тренера в «Торпедо». Конечно, команде необходимо усиление.
А «Оренбург» продолжает лихо играть. Так было и со «Спартаком», и с «Ростовом». «Оренбург» что-то пытается создать в атаке. Но у него есть несомненное преимущество. Он играет дома, к тому же на искусственном поле. Это поле чуть лучше хозяевам знакомо. Пока торпедовцы будут входить, «Оренбург» может наказать. Мы помним, как «Оренбург» очень агрессивно начал в домашней встрече с «Крыльями», забил первым. С «Уралом» было то же самое, и тоже забили первыми, но во втором тайме. Думаю, и здесь Личка не будет отходить от своих принципов, философии и игры. «Оренбург» пойдёт вперёд и может наказать «Торпедо», — сказал Генич.
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