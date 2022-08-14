«Химки» — «Ахмат»: прогноз Егора Титова на матч 5-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Химки» — «Ахмат» в 5-м туре Мир РПЛ сезона-2022/2023.
Ставка: победа «Ахмата» с форой (0) за 1.95.
«Очень интересный матч в Подмосковье. Тут, конечно, пришлось в очередной раз удивиться происходящему в «Химках». Команда хорошо стартовала, неплохой футбол показывала в плане организации, и тут гром среди ясного неба — увольнение Юрана. Не знаю, как все это отразится на игроках, которые вряд ли толком поняли, что произошло. Но желаю удачи Писареву. Надеюсь, у него все получится.
Тем не менее с листа играть против очень организованного «Ахмата» — это тяжело. У Талалаева команда обученная, агрессивная, ошибаться с ней нельзя — сразу накажут. Недаром в прошлом туре «Ахмат» отнял очки у «Зенита». Кстати, это же сделали «Химки» в первом туре, но сейчас будет другая команда по стилю, как мне кажется.
Я все-таки думаю, что в «Химках» будет небольшая перестройка, футболистам надо будет понять требования. «Ахмат» же сыграет в привычном стиле. В этом его преимущество. К тому же и состав посильнее. Ставлю на гостей с форой (0)», — сказал Титов.
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