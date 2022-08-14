Финляндия – Словакия: прогноз Максима Лебедева на матч МЧМ-2022

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч молодёжного чемпионата мира по хоккею Финляндия – Словакия.



Ставка: победа Финляндии с форой (-2.5) за 1.39.



«Свой главный матч на групповой стадии чемпионата мира словаки уже выиграли – накануне, у сборной Латвии. Правда, полного удовлетворения от победы они вряд ли получили, поскольку смогли обыграть латышей лишь в серии послематчевых буллитов. Победа в основное время уже гарантировала бы команде Словакии выход в четвертьфинал. А то, что есть, оставляет различные варианты. Правда, коридор у этих вариантов достаточно узкий.



И дело тут не столько в сборной Словакии, которая вряд ли сможет на равных противостоять финнам, особенно все 60 минут игрового времени. Финны и отдыхали гораздо дольше, и вообще выглядят куда более основательнее словаков. Конечно, чтобы не ждать счастья со стороны, словакам надо набирать два очка с финнами, и это выглядит невыполнимой миссией. Но ведь и латышам, которые выйдут на лед через четыре часа после словаков, надо, в свою очередь, набирать на два очка больше, чем наберут в последнем туре словаки. Или вообще два очка, если словаки с финнами ничего не наберут. При этом латышам придется обыгрывать чехов, а они выглядят помощнее словаков.



Иными словами, для того чтобы в плей-офф из группы «А» попала не Словакия, а Латвия, должно слишком многое совпасть. Это понимают и сами словаки, и понимание этого не позволит им совсем уж разорваться на ветошь в своем заключительном матче группового этапа. Поэтому предположу, что словаки с финнами, конечно, поупираются как смогут. Другое дело, что через сутки после изматывающего матча с Латвией смогут они совсем немного. И куда более опытным и организованным финским пацанам не составит труда сломать словаков. Причем финны сделают это в основное время и с преимуществом не менее чем в две шайбы», — сказал Лебедев.