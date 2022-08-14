«Спартак» — «Сочи»: прогноз Алексея Андронова на игру РПЛ в Москве

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч очередного тура РПЛ «Спартак» – «Сочи».
Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.02.
«Спартак» — «Сочи» — еще одна интересная игра в РПЛ. «Спартак» хорошо, прямо скажем, выглядит на старте чемпионата, без всяких шуток. Но пока у москвичей не было сложных соперников, а «Сочи» — команда крайне дисциплинированная. Даже после ухода Владимира Федотова многие ожидали, что сочинцы рухнут, но этого не произошло, потому что команда построена по системному принципу и играть она умеет.
Думаю, что сочинцы хорошо обдумали варианты, как найти изъяны в обороне «Спартака». Сказать, что москвичей ждет испытание медными трубами, сложно, но и легкой прогулки хозяевам ждать не стоит. Много комплиментов получил «Спартак» на старте сезона, и здесь главное — не зависнуть в облаках.
Думаю, что в этом матче стоит ожидать забитых голов. Мне нравится комбинированная ставка на ТБ(2,5) и обе забьют с коэффициентом больше двойки. Сложно представить, что обе команды в этом поединке будут возиться в обороне», — сказал Андронов.
Прогноз с коэффициентом 3.38 на матч «Спартак» — «Сочи».
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