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«Челси» — «Тоттенхэм»: прогноз Артура Петросьяна на игру чемпионата Англии

«Челси» — «Тоттенхэм»: прогноз Артура Петросьяна на игру чемпионата Англии
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 2-го тура АПЛ сезона-2022/2023 «Челси» – «Тоттенхэм».

Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет за 1.74.

«Челси», в общем-то, заслуженно переиграл «Эвертон», пусть и забил единственный мяч с пенальти на 9-й добавленной минуте к первому тайму. В целом команда Тухеля контролировала игру и мало что позволяла сопернику. Но впереди, конечно, многие ждали от неё большего. Особенно в игре с явно уступающим в классе соперником, потерявшим к тому же сразу двух центральных защитников из трёх по ходу игры.

«Тоттенхэм» провёл отличную игру с «Саутгемптоном». Пропустив первыми, «шпоры» задавили соперника, отгрузив им четыре мяча. У них были хорошие скорости, здорово работали фланги (все голы пришли после навесов или прострелов), да и игроки, видно, находятся в полной боевой готовности к новому сезону.

«Челси» выиграл у «Тоттенхэма» все четыре матча в прошлом сезоне с общим счётом 8:0. Но предположу, что на этот раз «шпоры» не проиграют — очень уж привлекательно они сейчас выглядят», — сказал Петросьян.

Прогноз с коэффициентом 2.70 на матч «Челси» — «Тоттенхэм».

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