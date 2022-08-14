«Челси» – «Тоттенхэм»: АПЛ, 2-й тур, смотреть прямой эфир, ставки и прогнозы

14 августа в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоится матч второго тура английской Премьер-лиги «Челси» – «Тоттенхэм». Начало встречи запланировано на 18:30 мск.
Прогноз с коэффициентом 2.70 на матч «Челси» — «Тоттенхэм».
Букмекеры отдают небольшое предпочтение подопечным Томаса Тухеля: поставить на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 2.33. Успех «Тоттенхэма» оценён в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.35.
При этом эксперты сомневаются, что матч чемпионата Англии «Челси» – «Тоттенхэм» получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.89, а тотал больше 2.5 мяча – за 1.99.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей идёт с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.70.
Заключить пари на назначение пенальти предлагается за 2.60, а на удаление — за 5.00.
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