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«Альмерия» — «Реал» Мадрид: прогноз Эдуарда Мора на матч 1-го тура Примеры

«Альмерия» — «Реал» Мадрид: прогноз Эдуарда Мора на матч 1-го тура Примеры
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Альмерия» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 2.10.

«Про «Альмерию» сложно что-то сказать, потому что команда только вернулась в Примеру. На данный момент это не тот клуб, который сможет составить конкуренцию «Реалу» и отобрать у него очки.

Дело в том, что у «Мадрида» на данный момент нет никаких проблем. Стартовый состав команды полностью сохранился. Сыгранность и все сильные качества «Реала» при нём.

«Реал» подошёл к сезону в хорошей форме. Мы видели, как уверенно команда обыграла крепкий «Айнтрахт». Почти не прикладывая усилий, Анчелотти победил 2:0, имея кучу моментов.

Думаю, что в этой игре «Реал» одержит уверенную победу и разорвёт «Альмерию», — сказал Мор.

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