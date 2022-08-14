«Спартак» — «Сочи»: ставка Эдуарда Мора на игру Российской Премьер-Лиги

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Спартак» — «Сочи» в рамках 5-го тура РПЛ.



Ставка: победа «Спартака» за 2.01.



«Спартак» сейчас находится в хорошей форме, мы видим, что команда стала очень много забивать. Как я и говорил, прошлый тур в Екатеринбурге был для команды определяющим. «Спартак» одержал уверенную победу, создал очень много моментов, но забил всего два гола. Думаю, что в этой игре «Спартак» забьёт не меньше.

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«Сочи» одержал сложную победу, команда стала намного слабее в сравнении с прошлым сезоном. Команда играет на старых дрожжах, в том числе за счёт Нобоа. Думаю, что «Спартак» уделит ему очень много внимания и игра у «Сочи» разобьётся. Думаю, что «Спартак» по всем параметрам сейчас гораздо лучше соперника, тем более что команда играет дома. Когда «Спартак» забивает первым, то команда не останавливается, бежит до конца все 90 минут забивать ещё голы. Игра «Спартака» гораздо более цельная, чем в прошлом сезоне. Это очень сильно радует. Да, потеря Мозеса скажется, но теперь долго придётся играть без него.



Уверен, что «Спартак» победит, мой прогноз – победа «Спартака». Все предпосылки для этого есть», — сказал Мор.



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