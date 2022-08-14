«Спартак» — «Сочи»: ставки и прогнозы, смотреть онлайн матч РПЛ 14 августа

14 августа состоится матч пятого тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Сочи». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.
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Игра пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Победитель очной встречи выйдет на первое место в турнирной таблице.
Букмекеры считают фаворитами хозяев поля. Поставить на победу москвичей предлагается с коэффициентом 1.97. Успех сочинцев оценивается в 3.82. На ничью дают коэффициент 3.88.
Аналитики ждут от команд результативного футбола: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.38.
Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.63. Вероятность гола в каждом тайме оценена в 1.70.
Где покажут матч «Спартак» — «Сочи».
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