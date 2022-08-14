Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Спартак» — «Сочи»: ставки и прогнозы, смотреть онлайн матч РПЛ 14 августа

«Спартак» — «Сочи»: ставки и прогнозы, смотреть онлайн матч РПЛ 14 августа
Комментарии

14 августа состоится матч пятого тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Сочи». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

Сазонов: у «Спартака» неприятна вся команда.

Игра пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Победитель очной встречи выйдет на первое место в турнирной таблице.

Букмекеры считают фаворитами хозяев поля. Поставить на победу москвичей предлагается с коэффициентом 1.97. Успех сочинцев оценивается в 3.82. На ничью дают коэффициент 3.88.

Аналитики ждут от команд результативного футбола: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.38.

Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.63. Вероятность гола в каждом тайме оценена в 1.70.

Где покажут матч «Спартак» — «Сочи».

Виктор Гусев дал прогноз на матч «Спартак» — «Сочи».

Бубнов разобрал победу «Зенита» над ЦСКА.

Соболев: в «Спартаке» от любви до ненависти — один шаг.

Новичок «Краснодара» Баньяц рассказал, как изучает русский язык.

Матвей Сафонов ответил на слухи о переговорах с «Зенитом».

Скопинцев рассказал об интересе со стороны «Спартака».

«Спартак» — «Сочи». Абаскаль задержится в топе РПЛ «Спартак» — «Сочи». Абаскаль задержится в топе РПЛ
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022