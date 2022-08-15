«Химки» — «Ахмат»: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

«Химки» проиграли «Ахмату» в матче пятого тура чемпионата России по футболу. Игра состоялась на стадионе «Арена Химки» в Химках.

В «Ахмате» оценили вероятность перехода Алана Дзагоева.

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу грозненцев. «Химки» проводили первый матч после отставки Сергея Юрана с поста главного тренера.



На 14-й минуте полузащитник Александр Трошечкин вывел «Ахмат» вперёд. На исходе первого тайма преимущество гостей удвоил полузащитник Антон Швец.

На 60-й минуте полузащитник Александр Ломовицкий сократил отставание «Химок» до минимума, однако уйти от поражения хозяева не смогли. В компенсированное ко второму тайму время полузащитник Артём Тимофеев забил третий гол «Ахмата».



Подмосковные «Химки» набрали семь очков в пяти матчах чемпионата России, на счету «Ахмата» восемь баллов.

Абаскаль рассказал, что позволило «Спартаку» разгромить «Сочи».

Зарема Салихова эмоционально отреагировала на победу «Спартака» над «Сочи».

«Ференцварош» Черчесова одержал вторую победу подряд в чемпионате Венгрии.

«Спартак» впервые за полтора года одержал четыре победы в РПЛ подряд.

Талалаев объяснил, почему был на трибунах во время матча с «Химками».

Промес рассказал, в чём секрет быстрого успеха Абаскаля в «Спартаке».