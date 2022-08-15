«Челси» — «Тоттенхэм»: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

«Челси» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в матче второго тура английской Премьер-лиги. Игра состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», итоговый счёт — 2:2.

Томас Тухель назвал причины потасовок с Конте.

По ходу встречи главные тренеры команд Томас Тухель и Антонио Конте дважды вступали в потасовку.

В середине первого защитник «Челси» Калиду Кулибали с передачи Марка Кукурельи открыл счёт. На 68-й минуте полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хёйбьерг провёл ответный гол.

На 77-й минуте Рис Джеймс вернул лидерство подопечным Томаса Тухеля, но на последних секундах игры Гарри Кейн после передачи Ивана Перишича спас «шпор» от поражения.



«Челси» и «Тоттенхэм» после двух туров АПЛ набрали по четыре очка. В третьем туре «Челси» в гостях сыграет с «Лидс Юнайтед», а «Тоттенхэм» на своём поле встретится с «Вулверхэмптоном».

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