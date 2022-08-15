«Спартак» — «Сочи»: результат матча чемпионата России, кто победил, какой счёт, кто забил

«Спартак» разгромил «Сочи» в матче пятого тура Российской Премьер-Лиги. Игра состоялась на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.

Абаскаль рассказал, что позволило «Спартаку» разгромить «Сочи».

Итоговый счёт — 3:0 в пользу красно-белых. На встрече работала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.

В первом тайме зрители голов не увидели. На исходе часа игры форвард «Спартака» Квинси Промес открыл счёт. На 71-й минуте полузащитник Антон Зиньковский удвоил преимущество хозяев, забив свой дебютный гол за московский клуб.

В концовке основного времени Квинси Промес оформил дубль, доведя счёт до разгромного.

«Спартак» набрал 13 очков в пяти турах и вышел на чистое первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» занимает пятую позицию, имея в активе девять баллов.

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