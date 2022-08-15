«Хетафе» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Хетафе» — «Атлетико» в 1-м туре Примеры сезона-2022/2023.



Ставка: победа «Атлетико» за 1.91.



«У Симеоне практически не было никаких изменений в команде – ушли футболисты, которые не делали погоды, но добавился Витcель. «Хетафе» тоже почти тот же самый состав сохранил, что был в прошлом сезоне.

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У «Хетафе» долгое время в матчах с «Атлетико» была неприятная традиция – около 20 матчей подряд команда не забивала в ворота соперника. Но в прошлом сезоне дважды «Хетафе» удавалось забить.



«Атлетико» просто сильнее, и если команда сыграет в свою силу, то шансов у «Хетафе» не будет. В межсезонье «Хетафе» не выиграл ни одного матча, в последних трёх не забивал, «Атлетико» же выиграл вообще всё, а в последней игре обыграл «Ювентус» 4:0. Здесь я не буду ходить вокруг да около – беру чистую победу «Атлетико» за хороший коэффициент», — сказал Генич.

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