«Хетафе» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Хетафе» — «Атлетико» в 1-м туре Примеры сезона-2022/2023.
Ставка: победа «Атлетико» за 1.91.
«У Симеоне практически не было никаких изменений в команде – ушли футболисты, которые не делали погоды, но добавился Витcель. «Хетафе» тоже почти тот же самый состав сохранил, что был в прошлом сезоне.
Тренер «Сочи»: мне нравятся идеи штаба «Спартака».
У «Хетафе» долгое время в матчах с «Атлетико» была неприятная традиция – около 20 матчей подряд команда не забивала в ворота соперника. Но в прошлом сезоне дважды «Хетафе» удавалось забить.
«Атлетико» просто сильнее, и если команда сыграет в свою силу, то шансов у «Хетафе» не будет. В межсезонье «Хетафе» не выиграл ни одного матча, в последних трёх не забивал, «Атлетико» же выиграл вообще всё, а в последней игре обыграл «Ювентус» 4:0. Здесь я не буду ходить вокруг да около – беру чистую победу «Атлетико» за хороший коэффициент», — сказал Генич.
Нобоа: Кокорин был бы стопроцентным усилением для «Сочи».
Зиньковский рассказал о взаимоотношениях с Абаскалем.
Месси предположил, кто получит «Золотой мяч» в 2022 году.
Зарема эмоционально отреагировала на победу «Спартака» над «Сочи».
Нобоа назвал два топ-клуба РПЛ, которые делали ему предложение.
- 15 августа 2022
-
11:00
-
10:45
-
10:44
-
10:00
-
09:20
-
08:30
-
07:40
-
06:50
-
06:21
-
06:00
-
05:16
-
04:49
-
04:33
-
03:56
-
03:20
-
02:18
-
01:29
- 14 августа 2022
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:32
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00