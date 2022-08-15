Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»: ставка Ильи Казакова на матч АПЛ

«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»: ставка Ильи Казакова на матч АПЛ
Комментарии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» в 1-м туре АПЛ.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.38.

«Мы видели, как красные совершенно неожиданно допустили осечку в игре с «Фулхэмом». «Кристал Пэлас» начал сезон ещё хуже, проиграв «Арсеналу». Хотя выглядели «кристальные» в этом матче очень неплохо.

Тренер «Сочи»: мне нравятся идеи штаба «Спартака».

Мы помним, что в прошлом сезоне «Кристал Пэлас» показывал содержательный футбол. Я не думаю, что в игре с «Ливерпулем» команда закроется и будет играть в непривычном стиле, нет.

Красные ещё не вполне готовы к сезону. Хотя при этом «Кристал Пэлас» выглядит удобным соперником для красных. Но у команды Клоппа есть проблемы с составом, много травмированных. Это касается середины поля. И посмотрим, удастся ли Юргену сделать футбол своей команды сбалансированным.

Я думаю, что в этом матче надо рискнуть и поставить на ТБ (3.5). И «Ливерпуль» в обороне играет небезупречно, и «Кристал Пэлас» действует так, что и сам играет, и позволяет это делать сопернику. Поэтому думаю, что эта ставка с неплохим коэффициентом должна сыграть», — сказал Казаков.

Почему атака «Ливерпуля» заглохнет в игре с «Кристал Пэлас».

Клопп: «Ливерпуль» не интересуют трансферы наших конкурентов.

Джон Терри обратился к Роману Абрамовичу.

Мбаппе попросил руководство «ПСЖ» продать Неймара.

В «МЮ» категорично ответили на вопрос о будущем Криштиану Роналду.

Нобоа: Кокорин был бы стопроцентным усилением для «Сочи».

«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас». Так с «Манчестер Сити» бороться будет сложно «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас». Так с «Манчестер Сити» бороться будет сложно
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022