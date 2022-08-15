«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»: ставка Ильи Казакова на матч АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» в 1-м туре АПЛ.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.38.
«Мы видели, как красные совершенно неожиданно допустили осечку в игре с «Фулхэмом». «Кристал Пэлас» начал сезон ещё хуже, проиграв «Арсеналу». Хотя выглядели «кристальные» в этом матче очень неплохо.
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Мы помним, что в прошлом сезоне «Кристал Пэлас» показывал содержательный футбол. Я не думаю, что в игре с «Ливерпулем» команда закроется и будет играть в непривычном стиле, нет.
Красные ещё не вполне готовы к сезону. Хотя при этом «Кристал Пэлас» выглядит удобным соперником для красных. Но у команды Клоппа есть проблемы с составом, много травмированных. Это касается середины поля. И посмотрим, удастся ли Юргену сделать футбол своей команды сбалансированным.
Я думаю, что в этом матче надо рискнуть и поставить на ТБ (3.5). И «Ливерпуль» в обороне играет небезупречно, и «Кристал Пэлас» действует так, что и сам играет, и позволяет это делать сопернику. Поэтому думаю, что эта ставка с неплохим коэффициентом должна сыграть», — сказал Казаков.
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