Швейцария — Австрия: прогноз Максима Лебедева на матч МЧМ-2022

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч молодёжного чемпионата мира по хоккею Швейцария – Австрия.



Ставка: ничья за 6.50.



«В этом матче определится последний участник плей-офф МЧМ-2022, и после шикарной победы латвийцев над чехами, отправившей достаточно крепкую команду Словакии «в утиль», давать прогнозы уже как-то страшновато.

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Хотя, на первый взгляд, что тут может быть страшного? Швейцарцы выглядят явно сильнее австрийцев, но… Но ведь и чехи выглядели до матча явно сильнее латвийцев. И очков чехи в тот момент набрали больше. А швейцарцы, между прочим, как и австрийцы, очков на групповом этапе не набрали. Ни одного. Хотя как минимум в двух матчах из проведённых трёх могли это сделать – и шведам, и немцам они уступили в одну шайбу.

Австрийцы похвастаться этим не могут, в двух из трёх проведённых матчей они пролетели «как фанера над Парижем», влетев «с грохотом и под фанфары». Тем не менее перед решающим матчем в этой группе мы имеем равенство показателей у обоих соперников, и каждому для выхода в плей-офф достаточно победить как угодно. А это обещает нам лихую зарубу.



Получается у нас так, что определённое моральное превосходство перед этим матчем имеют австрийцы. Потому что на турнире они «на приставном стульчике», за поражение и последующий вылет их никто укорять не станет, скажут только, что шапка Мономаха великовата оказалась. А вот швейцарцам проигрывать и вылетать как-то совсем «некошерно». А ведь можно вылететь, вообще не набрав ни одного очка, – дома позора не оберёшься.



Предположу, что при таких раскладах основное время матча завершится вничью. Скорее всего, и дополнительное тоже не определит четвертьфиналиста. Но в серии послематчевых буллитов швейцарцы как более опытные всё-таки своё возьмут и выйдут в плей-офф с последнего места в группе B», — сказал Лебедев.

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