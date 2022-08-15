Швейцария — Австрия: прогноз Максима Лебедева на матч МЧМ-2022

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч молодёжного чемпионата мира по хоккею Швейцария – Австрия.
Ставка: ничья за 6.50.
«В этом матче определится последний участник плей-офф МЧМ-2022, и после шикарной победы латвийцев над чехами, отправившей достаточно крепкую команду Словакии «в утиль», давать прогнозы уже как-то страшновато.
Американский журналист: Малкин – один из величайших хоккеистов всех времён.
Хотя, на первый взгляд, что тут может быть страшного? Швейцарцы выглядят явно сильнее австрийцев, но… Но ведь и чехи выглядели до матча явно сильнее латвийцев. И очков чехи в тот момент набрали больше. А швейцарцы, между прочим, как и австрийцы, очков на групповом этапе не набрали. Ни одного. Хотя как минимум в двух матчах из проведённых трёх могли это сделать – и шведам, и немцам они уступили в одну шайбу.
Австрийцы похвастаться этим не могут, в двух из трёх проведённых матчей они пролетели «как фанера над Парижем», влетев «с грохотом и под фанфары». Тем не менее перед решающим матчем в этой группе мы имеем равенство показателей у обоих соперников, и каждому для выхода в плей-офф достаточно победить как угодно. А это обещает нам лихую зарубу.
Получается у нас так, что определённое моральное превосходство перед этим матчем имеют австрийцы. Потому что на турнире они «на приставном стульчике», за поражение и последующий вылет их никто укорять не станет, скажут только, что шапка Мономаха великовата оказалась. А вот швейцарцам проигрывать и вылетать как-то совсем «некошерно». А ведь можно вылететь, вообще не набрав ни одного очка, – дома позора не оберёшься.
Предположу, что при таких раскладах основное время матча завершится вничью. Скорее всего, и дополнительное тоже не определит четвертьфиналиста. Но в серии послематчевых буллитов швейцарцы как более опытные всё-таки своё возьмут и выйдут в плей-офф с последнего места в группе B», — сказал Лебедев.
Сергей Цветков: Федотов в армии — это полностью подстава ЦСКА!
Овечкин: нас прокинули с Олимпийскими играми, можно сказать.
The Athletic рассказал о влиянии событий на Украине на российских хоккеистов.
Швед Пилут заявил, что морально не был готов остаться в России.
Юров: в «Миннесоте» спрашивали про армию.
Овечкин: Валиева — герой, за неё болеет вся Россия.
- 15 августа 2022
-
13:11
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:45
-
10:44
-
10:00
-
09:20
-
08:30
-
07:40
-
06:50
-
06:21
-
06:00
-
05:16
-
04:49
-
04:33
-
03:56
-
03:20
-
02:18
-
01:29
- 14 августа 2022
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:32
-
14:15
-
14:00