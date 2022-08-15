«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»: прогноз Александра Елагина на матч 2-го тура АПЛ

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч 2-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас».



Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-2) за 2.03.



«Обе команды начали сезон с очковых потерь. Мерсисайдцы едва унесли ноги в противостоянии с «Фулхэмом». Накануне старта Юрген Клопп предположил, что этот сезон будет одним из самых сложных в его английской карьере. В итоге «Ливерпуль» дважды отыгрывался и потерял два очка.

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Свой первый мяч в АПЛ забил Дарвин Нуньес. Гол получился эффектным — пяткой, стоя спиной к воротам соперника. Еще раз забил Салах. «Кристал Пэлас» проиграл дома «Арсеналу», хотя в концовке мог уйти от поражения, прижав «канониров» к их воротам.



В предстоящем матче явный фаворит – «Ливерпуль». В рамках Премьер-лиги «Ливерпуль» одержал 10 побед подряд над «Кристал Пэлас» с общим счётом 26:6. В последний раз «орлы» забивали на «Энфилде» в январе 2019 года. Однако нелишним будет напомнить, что первое поражение Клоппу на «Энфилде» в рамках АПЛ нанёс именно «Кристал Пэлас», прервав выдающуюся серию мерсисайдцев без поражений на своём поле в Премьер-лиге.

Тем не менее не думаю, что такой исход повторится. После неудачи в 1-м туре ожидаю уверенную победу «Ливерпуля», — сказал Елагин.



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