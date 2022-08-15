Канада — Финляндия: прогноз Максима Лебедева на игру МЧМ-2022

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч молодёжного чемпионата мира по хоккею Канада — Финляндия.
Ставка: победа Канады в основное время за 1.68.
«Матч лидеров группы «А» завершит все незаконченные дела в этой группе и вообще закроет с этой стороны групповой турнир. Понятно, почему организаторы МЧМ поставили эту игру на последний день, непонятно только, почему не в самую последнюю очередь.
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Здесь мы тоже имеем определённое равенство сил перед первым вбрасыванием, с той лишь оговоркой, что у родоначальников на одно очко больше. Но никакой смысловой нагрузки это преимущество не несёт, поскольку даже победа за пределами основного времени принесёт финнам победу в группе, и финны за эту победу будут цепляться всеми возможными способами, уж поверьте.
Способов этих у финнов не так уж и много. Даже можно сказать, что способ на самом деле один, и мы его хорошо знаем: финны должны сыграть, как… финны. То есть высушить на льду всё, что можно, выставить на входе в свою зону «автобус». А если ещё и удастся повести в счёте, то вообще лечь впятером перед своим вратарём.
Могут это сделать финны? Вполне, но тут надо понимать возрастные проблемы. Канадцы ведь тоже знают главное финское оружие и постараются найти против него «болт с правой резьбой». Если у них получится забить первыми и держать это преимущество, то «кленовым» будет легче, поскольку финнам, хочешь не хочешь, но придётся раскрываться. Думаю, именно так выглядит самый вероятный сценарий течения игры.
А при таких раскладах Канада победит. Пусть и с совсем небольшим преимуществом в одну шайбу (возможно, и в две, но вторая в этом случае залетит в пустые ворота), в трудах и заботах, но зато в основное время», — сказал Лебедев.
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