Швеция — Германия: ставка Максима Лебедева на игру группового этапа МЧМ-2022

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч молодёжного чемпионата мира по хоккею Швеция — Германия.



Ставка: победа Швеции с форой (-2.5) за 1.51.



«Этот матч в первую очередь интересен тем, что у сборной Германии имеется вполне реальный шанс занять второе место в группе «Б», получив в соперники по четвертьфиналу сборную Латвии – то есть одной ногой быть уже в полуфинале. Для этого немцам надо обыграть шведов, и это не выглядит совсем уж невыполнимой задачей, учитывая врождённую шведскую лень.

Журналист из США: Малкин — один из величайших хоккеистов всех времён.

Эту лень мы видели накануне, в матче за победу в группе, когда «Тре Крунур», привычно проваляв дурака два с половиной периода, в заключительные 10 минут устроили американцам «кровавую баню». И почти спасли матч, в котором, мягко говоря, «не жужжали». В итоге матч получился для шведов весьма насыщенным, что даёт более отдохнувшим немцам дополнительные шансы.



Предположу, что шведский рисунок игры останется неизменным. И тут уже всё зависит от немцев. Сумеет юная бундесманшафт создать приличный голевой отрыв до того, как шведы опять начнут играть в хоккей – может случиться чудо. Каковым следует считать появление в полуфинале МЧМ хоть немцев, хоть латышей. Шведы будут очень настойчивы в концовке матча и, как мне кажется, всё-таки сумеют там с немцами разобраться, если вообще это придётся делать.



Итак, победа сборной Швеции, шведы не менее двух очков в этом матче наберут, второе место в группе займут, а уж в четвертьфинале с латышами будет весело», — сказал Лебедев.



Овечкин: нас прокинули с Олимпийскими играми, можно сказать.



The Athletic рассказал о влиянии событий на Украине на российских хоккеистов.



Швед Пилут заявил, что морально не был готов остаться в России.



Юров: в «Миннесоте» спрашивали про армию.



Овечкин: Валиева — герой, за неё болеет вся Россия.



Глава комиссии ВАДА призвал снять санкции с российских спортсменов.