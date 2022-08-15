Швеция — Германия: ставка Максима Лебедева на игру группового этапа МЧМ-2022

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч молодёжного чемпионата мира по хоккею Швеция — Германия.
Ставка: победа Швеции с форой (-2.5) за 1.51.
«Этот матч в первую очередь интересен тем, что у сборной Германии имеется вполне реальный шанс занять второе место в группе «Б», получив в соперники по четвертьфиналу сборную Латвии – то есть одной ногой быть уже в полуфинале. Для этого немцам надо обыграть шведов, и это не выглядит совсем уж невыполнимой задачей, учитывая врождённую шведскую лень.
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Эту лень мы видели накануне, в матче за победу в группе, когда «Тре Крунур», привычно проваляв дурака два с половиной периода, в заключительные 10 минут устроили американцам «кровавую баню». И почти спасли матч, в котором, мягко говоря, «не жужжали». В итоге матч получился для шведов весьма насыщенным, что даёт более отдохнувшим немцам дополнительные шансы.
Предположу, что шведский рисунок игры останется неизменным. И тут уже всё зависит от немцев. Сумеет юная бундесманшафт создать приличный голевой отрыв до того, как шведы опять начнут играть в хоккей – может случиться чудо. Каковым следует считать появление в полуфинале МЧМ хоть немцев, хоть латышей. Шведы будут очень настойчивы в концовке матча и, как мне кажется, всё-таки сумеют там с немцами разобраться, если вообще это придётся делать.
Итак, победа сборной Швеции, шведы не менее двух очков в этом матче наберут, второе место в группе займут, а уж в четвертьфинале с латышами будет весело», — сказал Лебедев.
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