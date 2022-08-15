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«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»: где смотреть в прямом эфире, прогнозы и ставки на матч

«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»: где смотреть в прямом эфире, прогнозы и ставки на матч
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15 августа пройдёт матч 2-го тура чемпионата Англии по футболу «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас». Начало встречи намечено на 22:00 мск.

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Игра состоится в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». В 1-м туре «Ливерпуль» сыграл вничью с «Фулхэмом», а «Кристал Пэлас» уступил «Арсеналу».

Эксперты не сомневаются в победе подопечных Юргена Клоппа: заключить пари на «Ливерпуль» предлагается с коэффициентом 1.26. Успех «Кристал Пэлас» доступен за 16.50. Поставить на ничью можно за 6.95.

Аналитики рассчитывают на большое количество голов: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.46, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.67.

На гол «Ливерпуля» дают коэффициент 1.04, а гол «Кристал Пэлас» оценивается в 2.09. Поставить на «обе команды забьют» предлагается за 2.28.

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