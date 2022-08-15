«Верона» — «Наполи»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Италии

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 1-го тура Серии А сезона-2022/2023 «Верона» — «Наполи».



Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.00.



«Наполи» по итогам прошлого сезона занял место в первой четвёрке и квалифицировался в Лигу чемпионов. В первом круге команда лидировала долгое время, круто стартовав, но потом стало понятно, что она не конкурент «Милану» и «Интеру». «Наполи» стремится доминировать и владеть мячом – за его игрой одно удовольствие наблюдать.

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У «Наполи» произошли серьёзные кадровые изменения – покинули команду Инсинье и Кулибали, на смену которым пришли Ким Мин Джэ и Хвича Кварацхелия. В товарищеских матчах «Наполи» играл очень результативно, почти во всех матчах проходила ставка «обе забьют».



Что касается «Вероны», то это середняк. У неё новый тренер, поэтому остаётся загадкой, как она будет играть. Я бы больше отталкивался от «Наполи», который имеет преимущество в классе исполнителей. Неаполитанцы в состоянии в выездном матче диктовать свои условия и играть в свой футбол.



Я на результат ставить не буду, а предложу ставку «обе забьют и тотал больше 2.5», — сказал Керимов.

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