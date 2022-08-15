«Рейнджерс» — ПСВ: прогноз «Чемпионата» на матч Лиги чемпионов

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» сделали прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов между «Рейнджерс» и ПСВ, который состоится 16 августа в Шотландии.

Ставка: «Рейнджерс» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.10.

Обе команды пробились в заключительный раунд квалификации с большими приключениями. Шотландцы проиграли в первом матче бельгийскому «Юниону» со счётом 0:2 — и это они ещё легко отделались. Могло быть гораздо хуже.

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Зато в ответном матче подопечные Джованни ван Бронкхорста были великолепны. 3:0 — и проход в следующую стадию. Бельгийцы за 90 минут нанесли всего четыре удара, три из них в створ не попали. В общем, всё по делу. Хотя в первом тайме шотландцы ничего особенного не показали.

ПСВ вообще прошёл по краю пропасти. После гостевой ничьей с «Монако» клуб из Нидерландов уступал на своём поле вплоть до 89-й минуты. Но спасся, перевёл выяснение отношений в дополнительное время, а там Люк де Йонг высадил монегасков в Лигу Европы. Нельзя сказать, что команда Руда ван Нистелроя была лучше, однако в решающий момент она проявила характер.

По уровню исполнителей соперники сопоставимы, но своё поле имеет для «Рейнджерс» повышенное значение. Так было в минувшем розыгрыше Лиги Европы, где шотландцы, напомним, дошли до финала. Так получилось и с «Юнионом».

Классический вариант 1Х за крепкий коэффициент 1.50 — хороший вариант для экспресса. Варианты посмелее — победа «Рейнджерс» с нулевой форой за 1.90 (при ничьей букмекер вернёт деньги), 1Х + тотал меньше 3.5 гола за 2.10 и ИТМ 1.5 гола ПСВ за 1.60. Ждём довольно аккуратного футбола, при котором шансы команды ван Бронкхорста видятся чуть выше.

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