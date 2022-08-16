«Будё-Глимт» — «Динамо Загреб»: эксперты назвали фаворита матча Лиги чемпионов

16 августа на стадионе «Аспмира» в Будё пройдёт первый матч заключительного раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором чемпион Норвегии «Будё-Глимт» встретится чемпионом Хорватии – загребским «Динамо».
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Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Это будет первая очная встреча команд.
«Будё-Глимт» в предыдущих раундах квалификации Лиги чемпионов выбил фарерский «Клаксвик», североирландский «Линфилд» и литовский «Жальгирис». Хорваты на прошлых стадиях оказались сильнее «Шкупи» из Македонии и «Лудогорца» из Болгарии.
Фаворитом матча считается «Будё-Глимт». Ставки на норвежцев принимаются с коэффициентом 2.25. Успех «Динамо» идёт за 3.28, ничья — за 3.66.
На тотал больше 2.5 мяча дают 1.75, на тотал меньше 2.5 мяча — 2.25. Если обе команды смогут отличиться, зайдёт коэффициент 1.63.
Прогноз с коэффициентом 2.63 на матч «Будё-Глимт» — «Динамо Загреб».
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