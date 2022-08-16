Букмекеры: киевское «Динамо» не выйдет в групповой этап Лиги чемпионов

Главный европейский клубный турнир завершает квалификацию. В ближайшие две недели пройдут матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов. Киевскому «Динамо» в соперники досталась португальская «Бенфика».
Стала известна возможная зарплата Дзюбы в «Адана Демирспор».
Букмекеры уже сделали прогноз на это противостояние. Сделать ставку на то, что в групповой раунд Лиги чемпионов по сумме двух матчей пройдёт «Бенфика», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28, что приблизительно равно 78 процентам вероятности.
Коэффициент на успех киевского «Динамо» в противостоянии составляет 3.90 — 22 процента вероятности.
Первый матч противостояния состоится 17 августа на нейтральном поле стадиона «ЛКС» в городе Лодзь, Польша. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Главный судья — Феликс Цвайер из Германии.
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