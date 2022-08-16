«Хетафе» — «Атлетико»: результат матча, кто выиграл, какой счёт, авторы голов

Мадридский «Атлетико» разгромил «Хетафе» в матче 1-го тура чемпионата Испании сезона-2022/2023.
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Встреча состоялась на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе и закончилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Диего Симеоне.
На 15-й минуте форвард «Атлетико» Альваро Мората открыл счёт после передачи нападающего Жоау Феликса. На исходе часа игры Мората оформил дубль, голевым пасом во второй раз отметился Феликс.
На 75-й минуте нападающий Антуан Гризманн забил третий мяч в исполнении мадридцев, а Феликс оформил ассистентский хет-трик. В оставшееся время счёт не изменился.
Во втором туре испанской Примеры сезона-2022/2023 мадридский «Атлетико» сыграет с «Вильярреалом», а «Хетафе» померяется силами с «Жироной».
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