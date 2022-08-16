«Ювентус» — «Сассуоло»: результат матча Серии А, кто победил, как сыграли, кто забил

«Ювентус» разгромил «Сассуоло» в матче первого тура итальянской Серии А. Игра состоялась в Турине на стадионе «Альянц – Ювентус».

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Главным арбитром матча был Антонио Рапуано. Подопечные Массимилиано Аллегри выиграли со счётом 3:0.



На исходе получаса игры полузащитник Анхель Ди Мария вывел туринцев вперёд, результативной передачей отметился Алекс Сандро. На 43-й минуте форвард Душан Влахович удвоил преимущество «Ювентуса», реализовав пенальти.

Ещё один гол хозяева забили во втором тайме. На 51-й минуте Влахович оформил дубль, голевой пас выполнил Анхель Ди Мария.



«Ювентус» набрал три очка и находится на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сассуоло» располагается на последней позиции.

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