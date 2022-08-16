«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»: результат матча АПЛ, кто победил, какой счёт, кто забил

«Ливерпуль» не смог обыграть «Кристал Пэлас» в матче второго тура чемпионата Англии по футболу. Игра состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, итоговый счёт — 1:1.

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На 32-й минуте отличился форвард «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха, голевой пас выполнил полузащитник Эберечи Эзе.

На исходе часа игры судья Пол Тирни показал прямую красную карточку нападающему «Ливерпуля» Дарвину Нуньесу за толчок соперника, оставив мерсисайдцев в меньшинстве.

Через четыре минуты нападающий «Ливерпуля» Луис Диас провёл ответный мяч, результативным пасом отметился полузащитник Джеймс Милнер. В оставшееся время зрители голов не увидели.

«Ливерпуль» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с двумя очками. «Кристал Пэлас» набрал один балл, лондонцы располагаются на 16-й позиции.

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