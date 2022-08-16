Лига чемпионов сегодня: календарь матчей 16 августа, за кого болеть

16 августа стартует раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Это заключительная стадия отбора: победители противостояний попадут в групповой этап.

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На вторник запланированы три матча, каждый из которых начнётся в 22:00 мск.

Календарь Лиги чемпионов на 16 августа:

В Норвегии «Будё-Глимт» примет «Динамо» Загреб. Игра состоится в городе Будё.



В Дании местный «Копенгаген» сыграет с «Трабзонспором». Встреча пройдёт в Копенгагене.



В Шотландии «Рейнджерс» сразится с «ПСВ Эйндховен». Матч состоится в Глазго.

Ответные матчи во всех трёх парах состоятся 24 августа. Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на следующий день, 25 августа.

Финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023 пройдёт в Стамбуле (Турция).

Квинси Промес обратился к партнёрам по «Спартаку».

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