Лига чемпионов сегодня: календарь матчей 16 августа, за кого болеть

16 августа стартует раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Это заключительная стадия отбора: победители противостояний попадут в групповой этап.
Гендиректор «Рубина»: когда приехал Дзюба, атмосфера сразу поменялась.
На вторник запланированы три матча, каждый из которых начнётся в 22:00 мск.
Календарь Лиги чемпионов на 16 августа:
В Норвегии «Будё-Глимт» примет «Динамо» Загреб. Игра состоится в городе Будё.
В Дании местный «Копенгаген» сыграет с «Трабзонспором». Встреча пройдёт в Копенгагене.
В Шотландии «Рейнджерс» сразится с «ПСВ Эйндховен». Матч состоится в Глазго.
Ответные матчи во всех трёх парах состоятся 24 августа. Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на следующий день, 25 августа.
Финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023 пройдёт в Стамбуле (Турция).
Квинси Промес обратился к партнёрам по «Спартаку».
«Ливерпуль» набрал два очка в двух турах АПЛ.
Дзюба получил официальное предложение от лидера чемпионата Турции.
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