«Буде-Глимт» – «Динамо» Загреб: прогноз Константина Генича на матч 16 августа 2022 года

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Буде-Глимт» – «Динамо» Загреб.
Ставка: тотал меньше 3 мячей за 1.60.
Первые матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Всего шажочек остаётся сделать командам до попадания в группу.
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«Буде-Глимт» у себя в Норвегии будет принимать загребское «Динамо», которое обладает более искушённым и богатым опытом выступлений в этом турнире. «Будё» уже установил для себя рекорд, пройдя так далеко в Лиге чемпионов. Ранее только раз участвовали, и тогда «Будё» не смог преодолеть первый отборочный раунд.
Сейчас «Будё» шикарно играет дома: три матча — три победы с общим счётом 16:0. Исландскому «Класвику», североирландскому «Линфилду» и «Жальгирису» из Вильнюса досталось. Но загребское «Динамо» — соперник куда сложнее. Не сыграет у хозяев вратарь Хайкин, который получил травму. Это большая потеря и проблема для норвежского клуба.
Загребское «Динамо» на предыдущих стадиях не типично для себя сыграло три «верховых» матча из четырёх. Удачно Загреб играет на выезде: были победы против македонского «Шкупи» и болгарского «Лудогорца».
Не совсем комфортные условия будут для гостей: искусственное поле, разница во времени, далёкое расположение «Буде». Но, думаю, хорваты постараются усложнить жизнь норвежцам и не пропустить. Сделать это будет очень сложно. Но я уверен, что ресурсов хватит у «Динамо», чтобы по итогам домашней встречи пройти дальше. Здесь же мой прогноз — тотал меньше 3 мячей за 1.60».
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