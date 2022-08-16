«Рейнджерс» – ПСВ: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Рейнджерс» – ПСВ.
Ставка: обе забьют за 1.70.
«Очень хорошая и интересная папа ожидает нас в Глазго, где «Рейнджерс», финалист прошлого сезона, будет принимать ПСВ. «Рейнджерс» с трудом прошёл бельгийский «Юнион», дебютанта турнира, на предыдущей стадии.
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0:2 было в гостях, но дома выиграли 3:0. Вообще, «Рейнджерс» дома и на выезде — две разные команды. Хотя в прошлом сезоне и в гостях были успешные матчи, как, например, против «Боруссии» в Дортмунде.
ПСВ, хоть и потерял Гётце, по-прежнему в хорошем состоянии находится — и Суперкубок выиграли, и Тиль в порядке, и Де Йонг к месту пришёлся, и Гакпе продолжает вышивать. Команда играет очень результативно. На предыдущей стадии ПСВ прошёл не кого-нибудь, а достаточно крепкий «Монако», причём не проиграл на выезде (1:1). Дома была ничья 2:2, но в дополнительное время голландцы забили победный мяч.
Я думаю, что здесь для «Рейнджерс» соперник намного сложнее, чем «Юнион». Учитывая не самую надёжную игру в обороне, особенно по первому матчу с бельгийцами, я бы предположил, что «Рейнджерс» дома пропустят.
Сами же шотландцы агрессивно играют на стандартах, мы знаем, как они действуют при поддержке болельщиков. Поэтому, скорее всего, и ПСВ пропустит. Мой прогноз — обе забьют за 1.70».
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