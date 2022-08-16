Эксперты оценили шансы Даниила Медведева выиграть титул в Цинциннати

Ночью 17 августа лучший теннисист России и мира Даниил Медведев начнёт свой путь в турнире категории АТР-1000 в Цинциннати, США.

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Букмекеры оценили шансы россиянина выиграть титул на этом соревновании. Сделать ставку на то, что Даниил Медведев доберётся до финала и одержит там победу, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 5.00, что приблизительно равно 20% вероятности.

Основными конкурентами Медведева, по мнению экспертов, являются испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас. Их успех оценивается с коэффициентом 6.00 — это приблизительно 16% вероятности. Также в списке главных претендентов на победу находится Ник Кирьос. На скандального австралийца предлагается поставить за 12.00 — 8% вероятности.

17 августа в матче второго круга Cincinnati Masters Даниил Медведев встретится с Ботиком ван де Зандсхулпом. Начало — не ранее 3:15 мск.

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