Эксперты оценили шансы Даниила Медведева выиграть титул в Цинциннати

Ночью 17 августа лучший теннисист России и мира Даниил Медведев начнёт свой путь в турнире категории АТР-1000 в Цинциннати, США.
IBU продлит санкции в отношении Союза биатлонистов России.
Букмекеры оценили шансы россиянина выиграть титул на этом соревновании. Сделать ставку на то, что Даниил Медведев доберётся до финала и одержит там победу, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 5.00, что приблизительно равно 20% вероятности.
Основными конкурентами Медведева, по мнению экспертов, являются испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас. Их успех оценивается с коэффициентом 6.00 — это приблизительно 16% вероятности. Также в списке главных претендентов на победу находится Ник Кирьос. На скандального австралийца предлагается поставить за 12.00 — 8% вероятности.
17 августа в матче второго круга Cincinnati Masters Даниил Медведев встретится с Ботиком ван де Зандсхулпом. Начало — не ранее 3:15 мск.
Стали известны подробности конфликта Даниила Медведева с фанатом.
Хачанов завершил выступление на турнире в Цинциннати, уступив Корде.
Болельщицу с флагом Украины выгнали с матча российских теннисисток в США.
Медведев поддержал Джоковича, который рискует пропустить US Open.
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