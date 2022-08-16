«Будё-Глимт» — «Динамо» Загреб: где смотреть матч ЛЧ, прямой эфир, трансляция, какой канал

Сегодня, 16 августа, состоится первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Будё-Глимт» — «Динамо» Загреб. Начало игры — в 22:00 мск.

Стала известна возможная зарплата Дзюбы в «Адана Демирспор».

Прямую трансляцию встречи покажет в эфире канал «Матч! Футбол 2».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу норвежцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. Успех хорватов оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.60.



Букмекеры уверены, что матч «Будё-Глимт» — «Динамо» Загреб получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.14. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

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