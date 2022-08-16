«Копенгаген» — «Трабзонспор»: где покажут 1-й матч ЛЧ, смотреть онлайн, прямая трансляция

Сегодня, 16 августа, состоится первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Копенгаген» — «Трабзонспор». Начало игры — в 22:00 мск.
Стала известна возможная зарплата Дзюбы в «Адана Демирспор».
Прямую трансляцию встречи покажет в эфире канал «Матч! Футбол 1».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Копенгагена» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.24. Успех «Трабзонспора» оценён экспертами в 3.40. Ставки на ничью принимаются за 3.40.
Букмекеры не уверены, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.84.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» можно за 1.84.
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