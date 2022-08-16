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Эксперты оценили шансы «Спартака» стать чемпионом России

Эксперты оценили шансы «Спартака» стать чемпионом России
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Букмекеры обновили коэффициенты на победителя чемпионата России по футболу после завершения пятого тура.

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Явным фаворитом по-прежнему считается «Зенит». Ставки на действующего чемпиона страны принимаются с коэффициентом 1.38. Сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице с 11 очками.

Второе место в списке претендентов занимает «Спартак». Заключить пари на подопечных Гильермо Абаскаля предлагается с коэффициентом 8.00. Это примерно 12% вероятности. Красно-белые возглавляют РПЛ, набрав 13 баллов.

Далее в букмекерских раскладах идут ЦСКА и «Динамо», на них коэффициенты 11.00 и 12.00 соответственно. На «Ростов» и «Сочи» можно поставить за 40.00, а на «Краснодар» за 50.00.

Заключить пари на чемпионство «Локомотива» можно с коэффициентом 250.0. Железнодорожники набрали лишь три очка и располагаются на 13-м месте.

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