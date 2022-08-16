«Динамо» Киев — «Бенфика»: когда играют, во сколько начало матча, где смотреть онлайн

17 августа пройдёт первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Бенфика». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Прогноз с коэффициентом 3.95 на матч «Динамо Киев» — «Бенфика».

Игра состоится на нейтральном поле в Лодзи, Польша. Место проведения встречи — муниципальный стадион «ЛКС им. Владислава Круля».

Игра не будет показана на общедоступном телевидении. Посмотреть встречу украинского и португальского клуба можно будет на сервисе Megogo.

Эксперты считают явным фаворитом лиссабонцев. Поставить на успех «Бенфики» предлагается с коэффициентом 1.76, а победа «Динамо» оценена в 4.80. Заключить пари на ничью предлагается за 3.70.

В предыдущих раундах киевское «Динамо» оказалось сильнее австрийского «Штурма» и турецкого «Фенербахче». «Бенфика» начинает квалификацию с раунда плей-офф.

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