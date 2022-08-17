«Маккаби» Хайфа — «Црвена Звезда»: букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов

17 августа в Израиле пройдёт первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Маккаби» Хайфа — «Црвена Звезда». Арбитр даст стартовый свисток в 22:00 мск.
Почему «Црвена Звезда» не справится с «Маккаби» в Лиге чемпионов.
Игра состоится в Хайфе на стадионе «Сэмми Офер». Главный судья матча — испанец Карлос Дель Серро Гранде.
Аналитики отдают минимальное предпочтение хозяевам поля: поставить на победу «Маккаби» предлагается с коэффициентом 2.64. Успех «Црвены Звезды» оценивается в 2.91. На ничью дают коэффициент 3.34.
Эксперты не ждут от команд большого количества забитых голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.26, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.74.
Если забьёт «Маккаби», сыграет коэффициент 1.39. Гол «Црвены Звезды» идёт с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.91.
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