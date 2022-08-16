«Маккаби» Хайфа — «Црвена Звезда»: прогноз «Чемпионата» на матч Лиги чемпионов

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» сделали прогноз на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Маккаби» из Хайфы и «Црвеной Звездой».

Ставка: обе забьют — нет за 1.90.

Действующий чемпион Израиля сенсационно дошёл до решающего раунда квалификации. Первым соперником «Маккаби» стал мощный «Олимпиакос» — 1:1 на своём поле и удивительные 4:0 в Греции. На предыдущей стадии никаких вопросов не возникло: забили четыре мяча «Аполлону», превратив ответную игру в формальность.

Кокорин постоянно просит у «Фиорентины» € 3,6 млн за разрыв контракта.

На этот раз должно быть сложнее, ведь «Црвена Звезда» явно сильнее чемпиона Кипра. Сербы начали с третьего раунда, не испытав ни малейших проблем с «Пюником». 5:0 в Белграде, 2:0 в Армении (и это ещё с нереализованным пенальти). В составе хватает знакомых имён: Кингз Кангва, Гуэлор Канга и, например, бывший защитник киевского «Динамо» и «Байера» Александар Драгович.

На прошлой неделе в «Црвену Звезду» перешёл 19-летний россиянин Егор Пруцев. В Сербии он пока не дебютировал — «Вождовац» в чемпионате страны громили без него (4:0). Время нашего полузащитника наступит позже.

На кону место в групповой стадии Лиги чемпионов. А это солиднейшие — по крайней мере по меркам клубов — призовые от УЕФА. Добавим сюда очень жаркую погоду (синоптики обещают до +30 днём, к вечеру по-прежнему душно) и любопытную статистику: соперники провели шесть матчей в отборе ЛЧ, в пяти случаях зашла ставка «обе забьют — нет».

На этот вариант дают крепкий коэффициент 1.90. Альтернатива — тотал меньше 2.5 гола за 1.77. Ставить на результат опасно: состав у «Црвены» покрепче, но сербов наверняка устроит выездная ничья. На своём поле «Маккаби» очень опасен, форсировать события ни к чему.

Артём Дзюба предлагал свои услуги московскому «Динамо».

«Спартак» высмеял игрока «Сочи» Терехова в специальном видео.

Алексей Миранчук выбыл на три недели.

Семак: лидерство «Спартака» в РПЛ меня не удивляет.



Петржела объяснил, почему не пошёл бы с Кокориным в казино.

Колосков: есть два решения вопроса по Fan ID.