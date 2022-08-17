«Карабах» — «Виктория Пльзень»: когда начало матча Лиги чемпионов, какой канал покажет

17 августа пройдёт первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором чемпион Азербайджана «Карабах» встретится с победителем минувшего розыгрыша первенства Чехии – «Викторией Пльзень».

Экспресс на Лигу чемпионов с коэффициентом 7.55.

Игра состоится на республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск.

Встречу в прямом эфире покажут телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Qazsport».

В 2016 году соперники сошлись в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Матч в Баку победителя не определил — 1:1. Ответная встреча обошлась без забитых голов, в результате чего чешский клуб прошёл в следующую стадию благодаря правилу гостевого гола.

Также команды дважды проводили товарищеские игры. В 2014 году «Карабах» победил со счётом 3:1, а в 2019 году была зафиксирована ничья — 2:2.

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