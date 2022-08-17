«Динамо» Москва — «Витязь»: эксперты назвали фаворита матча

17 августа на льду «ВТБ-Арены» в Москве пройдёт товарищеский матч «Динамо» (Москва) — «Витязь».
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Начало встречи запланировано на 13:00 мск. Команды продолжают подготовку к старту регулярного чемпионата КХЛ.
Эксперты не сомневаются в бело-голубых. Поставить на победу московского «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 1.84, а успех «Витязя» по итогам 60 минут идёт за 3.30. На ничью по итогам трёх периодов предлагается заключить пари с коэффициентом 4.33.
Аналитики ждут от команд результативного хоккея: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.74, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.14. Гол на первой минуте доступен с коэффициентом 11.00.
Если «Динамо» выиграет с разницей в две и более шайбы, зайдёт коэффициент 3.10. Гол в пустые ворота оценивается в 3.00.
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