Александр Усик — Энтони Джошуа 2: дата реванша, когда бой, где смотреть в прямом эфире

20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) пройдёт бой-реванш между чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBA (Super), IBF и WBO Александром Усиком, который представляет Украину, и Энтони Джошуа из Великобритании.
Александр Усик дал прогноз на реванш с Джошуа.
Вечер бокса начнётся в 18:00, главный бой стартует примерно в 23:00 мск. Ранее Усик сообщил, что получил возможность показать реванш с Джошуа бесплатно. Трансляция боя будет доступна на официальном YouTube-канале украинского боксёра — Usyk17.
Также поединок Усика и Джошуа можно будет посмотреть на стриминговых площадках DAZN и Sky Sports.
Первая встреча бойцов прошла в сентябре 2021 года. Усик считался аутсайдером в котировках букмекеров, однако победил Джошуа единогласным решением судей (117-112, 115-113, 116-112) и завоевал пояса в первом тяжёлом (до 90,7 кг) и супертяжёлом дивизионах.
Майк Тайсон дал прогноз на бой Джошуа — Усик.
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