«Амкал» — «Зоркий»: результат матча Кубка России, кто победил, какой счёт, кто забил

«Амкал» сломил сопротивление клуба «Зоркий» из Красногорска в матче 1/256 финала Кубка России по футболу. Игра прошла в Москве.

«Амкал» узнал соперника по 1/128 финала Кубка России.

Основное время встречи закончилось со счётом 1:1, в серии пенальти сильнее оказалась любительская команда.



На 23-й минуте Сергей Поповицкий после паса Султана Шаулухова вывел «Зоркий» вперёд. На исходе часа игры Алексей Гасилин восстановил равенство на табло.

В послематчевой серии пенальти Гасилин не реализовал свою попытку. Игрок подмосковной команды Денис Бескоровайный не смог переиграть вратаря «Амкала» Александра Маменко. Дмитрий Бобков тоже не реализовал 11-метровый. Со счётом 8:7 победу праздновал «Амкал».

В нынешнем розыгрыше Кубка России впервые участвуют любительские команды — «Амкал» и 2DROTS.

Игрок «Амкала» Гасилин выступил с речью после победы над «Зорким».

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