«Амкал» — «Зоркий»: результат матча Кубка России, кто победил, какой счёт, кто забил

«Амкал» сломил сопротивление клуба «Зоркий» из Красногорска в матче 1/256 финала Кубка России по футболу. Игра прошла в Москве.
«Амкал» узнал соперника по 1/128 финала Кубка России.
Основное время встречи закончилось со счётом 1:1, в серии пенальти сильнее оказалась любительская команда.
На 23-й минуте Сергей Поповицкий после паса Султана Шаулухова вывел «Зоркий» вперёд. На исходе часа игры Алексей Гасилин восстановил равенство на табло.
В послематчевой серии пенальти Гасилин не реализовал свою попытку. Игрок подмосковной команды Денис Бескоровайный не смог переиграть вратаря «Амкала» Александра Маменко. Дмитрий Бобков тоже не реализовал 11-метровый. Со счётом 8:7 победу праздновал «Амкал».
В нынешнем розыгрыше Кубка России впервые участвуют любительские команды — «Амкал» и 2DROTS.
Игрок «Амкала» Гасилин выступил с речью после победы над «Зорким».
Основатель «Амкала»: мы доказали, что медиафутбол — это не клоунада.
Опубликована расшифровка переговоров судей по незасчитанному голу ЦСКА в ворота «Зенита».
Американский совладелец «МЮ» пытается сорвать уход Роналду.
Криштиану Роналду: скоро я расскажу правду.
Мать Мбаппе — о сыне и Неймаре: все вопросы решаются внутри команды.
- 17 августа 2022
-
06:24
-
06:00
-
05:14
-
04:21
-
03:27
- 16 августа 2022
-
21:54
-
20:23
-
19:00
-
18:52
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:04
-
12:50
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
06:27
-
06:00
-
05:34
-
04:53
-
04:02
-
03:14
-
02:21
-
01:26
- 15 августа 2022
-
20:19
-
19:43
-
19:30
-
19:00