«Рейнджерс» — ПСВ: результат матча Лиги чемпионов, кто выиграл, какой счёт, кто забил

В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 «Рейнджерс» сыграл вничью с ПСВ из Эйндховена.
Опубликованы переговоры судей по незасчитанному голу ЦСКА в ворота «Зенита».
Игра состоялась на стадионе «Айброкс» в Глазго (Шотландия) и закончилась со счётом 2:2.
Команды обменялись голами в каждом из таймов. На 37-й минуте полузащитник Ибраим Сангаре вывел ПСВ вперёд. Уже через три минуты форвард «Рейнджерс» Антонио Чолак провёл ответный мяч.
В середине второго тайма Том Лоуренс забил второй гол шотландского клуба. Через восемь минут защитник Армандо Обиспо спас ПСВ от поражения.
Второй матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 между ПСВ и «Рейнджерс» пройдёт 24 августа на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
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