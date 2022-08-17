«Будё-Глимт» — «Динамо Загреб»: результат матча Лиги чемпионов, кто победил, какой счёт

В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 норвежский «Будё-Глимт» оказался сильнее загребского «Динамо».
Опубликована расшифровка переговоров судей по незасчитанному голу ЦСКА в ворота «Зенита».
Игра состоялась на стадионе «Аспмюра» в Будё (Норвегия), итоговый счёт — 1:0.
Единственный мяч на 37-й минуте провёл полузащитник «Будё-Глимт» Амаль Пеллегрино. Результативную передачу выполнил полузащитник Йоэль Мугиша.
Российский вратарь Никита Хайкин, получивший повреждение в предыдущем раунде Лиги чемпионов, появился на поле с первых минут, провёл всю встречу и отыграл на «ноль».
Вторая встреча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 между этими командами пройдёт 24 августа на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия). Стартовый свисток намечен на 22:00 мск.
Криштиану Роналду: СМИ лгут, скоро я расскажу правду.
«Амкал» узнал соперника по 1/128 финала Кубка России.
«Торино» объявил результаты обследования Миранчука.
Украинцем Малиновским интересуются два клуба из чемпионата Англии.
Швец: мной интересовались «Зенит» и «Спартак», а «Брюгге» давал € 6 млн.
В «Ростове» объяснили, почему не заинтересованы в переходе Дзюбы.
- 17 августа 2022
-
03:27
- 16 августа 2022
-
21:54
-
20:23
-
19:00
-
18:52
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:04
-
12:50
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
06:27
-
06:00
-
05:34
-
04:53
-
04:02
-
03:14
-
02:21
-
01:26
- 15 августа 2022
-
20:19
-
19:43
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30