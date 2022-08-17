«Будё-Глимт» — «Динамо Загреб»: результат матча Лиги чемпионов, кто победил, какой счёт

В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 норвежский «Будё-Глимт» оказался сильнее загребского «Динамо».

Опубликована расшифровка переговоров судей по незасчитанному голу ЦСКА в ворота «Зенита».

Игра состоялась на стадионе «Аспмюра» в Будё (Норвегия), итоговый счёт — 1:0.



Единственный мяч на 37-й минуте провёл полузащитник «Будё-Глимт» Амаль Пеллегрино. Результативную передачу выполнил полузащитник Йоэль Мугиша.



Российский вратарь Никита Хайкин, получивший повреждение в предыдущем раунде Лиги чемпионов, появился на поле с первых минут, провёл всю встречу и отыграл на «ноль».



Вторая встреча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 между этими командами пройдёт 24 августа на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия). Стартовый свисток намечен на 22:00 мск.

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