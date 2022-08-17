«Копенгаген» — «Трабзонспор»: результат матча, кто победил, какой счёт, авторы голов

В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 датский «Копенгаген» обыграл «Трабзонспор» из Турции.

Опубликована расшифровка переговоров судей по незасчитанному голу ЦСКА в ворота «Зенита».

Игра состоялась на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания), скандинавы победили со счётом 2:1.



В дебюте отличился полузащитник «Копенгагена» Виктор Классон, известный в России по выступлениям за «Краснодар». В начале второго тайма хавбек Лукас Лерагер удвоил преимущество датчан. На 79-й минуте полузащитник Анастасиос Бакасетас сократил отставание «Трабзонспора».



Ответная игра раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 между «Трабзонспором» и «Копенгагеном» состоится 24 августа на стадионе «Шенол Гюнеш (Медикал Парк Арена)» в Трабзоне (Турция). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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