«Карабах» — «Виктория Пльзень»: букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов в Баку

17 августа в Азербайджане состоится первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором местный «Карабах» сыграется с чешской «Викторией Пльзень».
Экспресс на Лигу чемпионов с коэффициентом 7.55.
Игра состоится на республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Начало запланировано на 19:45 мск.
В 2016 году соперники сошлись в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. В Азербайджане команды обменялись голами, в Чехии тоже сыграли вничью — 0:0. Благодаря правилу гола на чужом поле дальше прошла «Виктория».
На этот раз фаворитом считается «Карабах». Ставки на клуб из Азербайджана принимаются с коэффициентом 2.30. Успех «Виктории» идёт за 3.42, ничья — за 3.33.
На тотал больше 2.5 мяча дают 2.17, на тотал меньше 2.5 мяча — 1.79, а на гол в каждом тайме — 1.80.
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