Финляндия — Германия: прогноз Максима Лебедева на матч МЧМ-2022

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч молодёжного чемпионата мира по хоккею Финляндия – Германия.



Ставка: победа Финляндии и ТМ 7.5 за 1.92.



«Все четыре четвертьфинала молодёжного чемпионата мира оказались весьма предсказуемыми. При отсутствии сборной России группы оказались ровными до полного безобразия, в каждую поместили по парочке лидеров и тройке статистов.

Как МЧМ-2022 без России превратился в позор.

Никто из лидеров в ходе группового турнира откровенно не провалился, они ожидаемо заняли первые и вторые места. Которые и дают им на выходе четвертьфинального соперника из числа статистов. А заодно и прочие «плюшки», даруемые хозяевам матчей, пусть даже номинальным: возможность выставлять свою пятёрку под пятёрку гостей, доминирование на вбрасываниях и т.д.



То есть возмутителей спокойствия в четвертьфиналах как-то не видно. Это относится и к сборной Германии, которая накануне имела прекрасный шанс отодвинуть шведов со второго места и самой туда взгромоздиться, получив в четвертьфинальные соперники латвийцев. Более того, сами шведы, которые привычно начинают групповой турнир весьма сильно, а потом идут со снижением, не особо этому противились. По сути, они обыграли немцев на классе, и этого класса хватило за глаза.

А что, нынешняя молодёжная сборная Финляндии выглядит слабее нынешней молодёжной сборной Швеции? По-моему, ничуть. А немцы за четыре сыгранных матча не продемонстрировали умения играть «на разрыв аорты». Точнее, не продемонстрировали умения добиваться в таких условиях нужного результата. А без этого им у финнов точно не выиграть.



Значит, тут всё ясно. Победа сборной Финляндии, достаточно скромная по счёту (зачем финнам раньше времени надрываться), но весомая по содержанию. Конечно, в основное время, с преимуществом в две-три шайбы», — сказал Лебедев.



Лучший снайпер чемпионата Финляндии отказал минскому «Динамо».



Вайсфельд: у «Ак Барса» под потолком уже нет денег на Ковальчука.



Журналист из Финляндии: по России на МЧМ-2022 никто не скучает.



Обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» перешёл в «Витязь».



Лечащийся от рака хоккеист Амиров получил повестку из военкомата.



Сергей Цветков обвинил ЦСКА в том, что Федотов попал в армию.