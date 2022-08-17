«Динамо» К — «Бенфика»: ставка Алексея Андронова на матч отбора Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Динамо» (Киев) — «Бенфика» в рамках квалификации Лиги чемпионов – 2022/2023.



Ставка: ТБ 2.5 за 1.98.



«Поговорим о последнем отборочном раунде Лиги чемпионов, в котором киевское «Динамо» примет «Бенфику». Украинский клуб, не имеющий игровой практики на протяжении последнего полугода, сумел пройти и «Фенербахче», и затем «Штурм».

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На пути последнего шага к групповому раунду Лиги чемпионов стоит «Бенфика», очень сильный и мощный клуб. Эта команда традиционно сильно играет с клубами из Восточной Европы, что мы помним на примере «Спартака».

Интересно, что в составе «Бенфики» есть украинский нападающий Роман Яремчук, который ранее играл за «Динамо». «Бенфика» имеет потрясающий подбор игроков.



Для «Бенфики» возможное непопадание в Лигу чемпионов будет серьёзным и страшным ударом. Показателен пример того же «Олимпиакоса», который на своём поле проиграл израильской команде и тут же был уволен тренер. В «Бенфике» всё примерно так же.



«Динамо» уже дважды совершило подвиг, обыграв двух предыдущих соперников в дополнительное время. Не очень представляю себе, за счёт чего «Динамо» может пройти «Бенфику». Может быть, «Динамо» даже лучше будет играть в Лиге Европы, чем в Лиге чемпионов, где в существующих мировых условиях будет трудно показать конкурентоспособность.

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В первой игре, которая пройдёт в Польше, понятно, что «Динамо» будет стараться, понятно, что будет искать свои шансы, а ведь португальские команды не всегда надёжно и успешно защищаются.

Думаю, что от этого матча стоит ждать забитых мячей. На мой взгляд, очень большой коэффициент на ТБ (2.5). Не исключаю, что матч может закончиться со счетом 1:2, но в любом случае я жду голов от этой игры», — сказал Андронов.



Прогноз с коэффициентом 3.95 на матч «Динамо Киев» — «Бенфика».



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